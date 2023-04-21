الجمعة 21 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس الأهلى يهنئ "سيدات الطائرة" بالدورى

محمود الخطيب
محمود الخطيب

قدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» وجهازه الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز على الزمالك والاحتفاظ ببطولة الدوري للمرة الـ«28» على التوالي.

وأشاد بالأداء الرائع للاعبات الأهلي في المباراة الفاصلة مع المنافس، بعدما قدمن مستوى فنيًّا عاليًا، فضلًا عن الروح العالية والإصرار على الفوز وإسعاد الجماهير.

كما هنأ الكابتن محمود الخطيب لاعبات الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» وجهازهن الفني والإداري والطبي بعد الفوز ببطولة الكأس على حساب نادي الزمالك أيضًا، وقدم الفريق مباراة قوية تفوق فيها من البداية للنهاية، واستحق البطولة عن جدارة.

وهنأ أيضًا جماهير الأهلي الوفية التي هي كلمة السر في كل الانتصارات والبطولات على مدار التاريخ، والتي تقف دائمًا خلف ناديها وفرقه الرياضية في كافة المناسبات.

الكابتن محمود الخطيب الكرة الطائرة بطولة كرة اليد الاهلى

الأكثر قراءة

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المنيا

الدفاع الروسية تضرب مقر القوات الأوكرانية فى "باخموت" وتحبط هجمات مضادة

مواعيد صلاة عيد الفطر بالقاهرة والمحافظات

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة سوهاج

إقبال كبير على محال التسالى بمنطقة الدقى فى الجيزة (صور)

ضبط صاحب جراج يمارس البلطجة مقابل ركن سيارات المواطنين فى شوارع منطقة محطة الرمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «1-2»

محمد المعتصم

نجوم الصف «الأجمل».. «٢- ٢»

حسين دعسة

رحيل المؤرخ "سلمى الجيوسى".. نجاة بطعم "العودة من النبع الحالم"

عبد الرحيم طايع

ياسر عِزَّت.. المُدَجَّج بأسلحة الفن!

مدحت بشاى

العبودية مِن المُبَشِّرات لِغدٍ بَائِس لهم

ماجد حبته

الأهم من اعتقال 14 ألفًا

خالد عكاشة

الجانب الغائب فى متابعة المشهد السودانى

صور

مد إيدك.. خدلك كحكة

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة بينهم صحفى

وزير فلسطينى: انتهاكات الاحتلال بالقدس أخذت منحى تصاعديًا خطيرًا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم «عقبة جبر» فى أريحا وتطلق غاز سام