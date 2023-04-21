الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد إبراهيم رجل مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندرى

محمد إبراهيم رجل
محمد إبراهيم رجل المباراة

توج محمد إبراهيم، بجائزة رجل مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

 

وقدم محمد إبراهيم، أداءا جيدا في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 

محمد إبراهيم، شارك في 87 دقيقة وصنع 3 فرص محققة ولمس الكرة 50 مرة.

 

ومرر 28 تمريرة من أصل 37 تمريرة، وبلغت دقة التمرير 76%.

 

وراوغ إبراهيم مراوغتين ناجحتين بنسبة 100%، واستعاد الكرة 11 مرة.

 

وصار محمد إبراهيم أكثر لاعب يحصد جائزة رجل المباراة من فريق سيراميكا كليوباترا مع أحمد ياسر ريان الذي فاز بجائزة رجل المباراة 3 مرات.

محمد ابراهيم سيراميكا كليوباترا الاتحاد السكندرى رجل مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري الدورى المصرى

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