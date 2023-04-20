"جعفر العمدة" الحلقة 29.. دلال تهدد أشقائها وتطلب مساعدتهم للتخلص من جثة "بلال شامة"

بدأت الحلقة 29 من مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان بمشهد قتل “دلال” التي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي لـ"بلال شامة" الذي يجسد دوره الفنان مجدي بدر.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 29

وظهر في المشاهد الأولى “جعفر” الذي يجسد دوره محمد رمضان وهو يشاهد جريمة “وداد” عبر كاميرا المراقبة والتي طلبت من أشقائها كل من “شوقي فتح الله” الذي يجسد دوره الفنان منذر رياحنة و"كارم فتح الله" الذي يجسد دوره الفنان أحمد عبدالله اللذان كانا يتواجدان وقت الجريمة أن يساعدها في التخلص من جثة “بلال شامة”.

وهددت “وداد” كل من “كارم فتح الله” و"شوقي فتح الله" في حال رفض مساعدتها ان تقوم بالإبلاغ عنهم بأنهما شاركوها في الجريمة، وحلت عليهما صدمة كبيرة.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

مسلسل “جعفر العمدة” مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في حي شعبي، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات سواء في عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب النجم محمد رمضان عدد من نجوم الفن وهم كل من: زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.