وزير الزراعة يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة سبل التعاون المشترك

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق له.

وأكد القصير أهمية أن تتوافق خطة عمل وزارة الزراعة مع جهود رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، مستعرضا الموضوعات ذات التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ودور القطاع الخاص في حل الموضوعات العالقة، ومنها تبادل السلع الزراعية والانتهاء من الملفات الفنية لبعض السلع التي يرغب الجانبان التعاون فيها استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء القصير بوزير الزراعة الأمريكي خلال قمة المناخ في شرم الشيخ نوفمبر الماضي.

وجرى الاتفاق على بحث قيام الجانب الأمريكي مساعدة الدول النامية ذات الاقتصاد الناشئ في دعم برامج الحماية من التغيرات المناخية والمشاركة في صندوق الخسائر والأزمات وذلك للدول المتضررة من الآثار السلبية للتغير المناخي.

"القصير" ألقى الضوء على المبادرات المختلفة المتعلقة بالمناخ مثل المبادرة الأمريكية الإماراتية AIM FOR CLIMATE ومبادرة FAST التي تم إطلاقها بمؤتمر المناخ COP 27 وفيما يتعلق بمجال استصلاح الأراضي تمت الإشارة إلى التوسع في الأراضي الجديدة لتفادي التفتت الحراري في الأراضي القديمة، على أن يتم الاستصلاح مع الأخذ في الاعتبار جهود مصر فى توفير مياة للرى عن طريق إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى فى بحر البقر والمحسمة والحمام بمرسى مطروح.

القصير استعرض كذلك الجهود والمشروعات الزراعية العملاقة التي تقوم بها مصر من أجل تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها

من جانبه أشاد "توفيق" بجهود الدولة في التوسع في زيادة الرقعة الزراعية وخصوصا المناطق الصحراوية وانعكاسه على الزراعة في مصر وإدخال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تشخيص وفحص المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي.