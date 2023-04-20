حكومة العراق تعلن إطلاق مبادرة "من أجل دعم استدامة الطاقة"

أكدت الحكومة العراقية، اليوم، أن المبادرة الوطنية لدعم الطاقة ستخفض الضائعات وانبعاثات الغاز وتقلل الاستهلاك.

وذكرت وزارة البيئة العراقية، في بيان، تلقته، أن وزير البيئة نزار ئاميدي ترأس اجتماعًا مع الفريق الرئيس للمبادرة الوطنية الذي عقد في مقر الوزارة بحضور رئيس المبادرة الوطنية الوكيل الفني جاسم الفلاحي ومقررة المبادرة شيماء مظهر وممثلين عن وزارات الكهرباء والعلوم والتكنولوجيا وعدد من المديرين العامين والمستشارين في الجهات المختصة.

وأكد ئاميدي خلال الاجتماع، بحسب البيان، أن الهدف من إطلاق المبادرة الوطنية هو من أجل دعم استدامة الطاقة من خلال ترشيد الاستهلاك من جانب وكفاءة الاستهلاك من جانب آخر والمساهمة في تلبية متطلبات العراق باتفاقية الإطار الخاصة بالمناخ وتقليل الانبعاثات والمحافظة على البيئة كذلك استدامة كفاءة الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح رئيس المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات الوكيل الفني في وزارة البيئة جاسم الفلاحي أن المبادرة تهدف إلى إعداد واعتماد خطة خمسية رئيسية تمثل الإطار العام للمبادرة وخططًا تنفيذية لمحاورها، مشيرًا إلى إعداد واعتماد خطط سنوية لجميع الوزارات والهيئات والمحافظات وخطط عدد من اللجان النيابية بواقع يزيد على 88 خطة سنوية.

وبين أن تحقيق متطلبات المبادرة يكون من خلال خفض الضائعات وترشيد استهلاك الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص والاستثمار في الطاقة المتجددة بمقدار 7500 ميجاواط اعتبارًا من 2023/ 2030"، لافتًا إلى أنه من أهداف المبادرة الوطنية خفض انبعاثات غاز co2 بنسبة 1-2 بالجهد الوطني و15% بالدعم الدولي.

وتابع الفلاحي أن المبادرة تهدف إلى نشر الثقافة والتوعية بين الموظفين والطلبة في مجال استدامة الطاقة والبيئة والشروع بزراعة مليون شتلة من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في عموم العراق.