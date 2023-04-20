الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحريات موسعة لضبط المتهمين بقتل شاب بأكتوبر

المتهمين
المتهمين

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة تفاصيل العثور على جثة شاب يدعى “أيمن. س”، مقتولاً داخل شقته في منطقة أكتوبر.

ودلت التحريات أن المجني عليه يعيش داخل شقته بمفرده ويوم الواقعة كان مع أصدقائه داخل الشقة، ونشبت خلافات بينهم، فقتلوه وتركوه داخل الشقة وفروا هاربين، وبعد تكثيف التحريات تم ضبط أحد المتهمين، وجار البحث عن الآخرين.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغاً بالعثور على جثة شاب داخل شقته وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مقر الشقة، لمعاينة الموقع وإجراء التحريات اللازمة.

الأجهزة الأمنية جثة شاب منطقة اكتوبر قسم شرطة ثان أكتوبر

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