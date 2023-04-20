مسؤول عراقي: كركوك لم تشهد حوادث إرهابية في رمضان

كشف مسئول عراقي أن محافظة كركوك لم تشهد حوادث إرهابية خلال شهر رمضان رغم استمرار انتشار تنظيم داعش بالعراق.

وقال محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، إن اللجنة الأمنية العليا في محافظة كركوك أعدت خطة لاستقبال عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، وقيادة شرطة كركوك، وقيادة الفرق والأجهزة الأمنية والاستخبارية والأمن الوطني وجهاز المخابرات و الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والشؤون الداخلية . بحسب ما ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار إلى أنه تمّت الاستفادة من التجارب السابقة التي عززت التعاون بشكل كبير ومشترك، مؤكداً أن القوة الأمنية ستكون في حالة استنفار لتأمين الأجواء بشكل كامل طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف، أن الخطة تشمل انتشاراً أمنياً مكثفاً في جميع الأسواق والمحال التجارية والمولات ومدن الألعاب وغيرها، التي تشهد اكتظاظاً كبيراً بالمواطنين، و بالوقت نفسه حماية دور العبادة من المساجد والحسينيات، فضلاً عن تدقيق مداخل ومخارج كركوك.

وأوضح، أن مفارز المرور سيكون لها دور في تنظيم حركة السير وتخفيف التزاحم بحركة المسافرين والمركبات، كما سيكون هناك تأمين للمقابر، كون أن المواطنين يتوجهون إليها صباح يوم العيد أو اليوم الذي يسبق العيد.

ولفت إلى، أن عيد الفطر سيكون له نكهة مميزة في محافظة كركوك التي تشهد أجواءً من الاستقرار الأمني بشكل كبير، إذا ما قورنت بالسنوات الماضية.

وذكر أن المحافظة لم تشهد حوادث إرهابية خلال شهر رمضان المبارك.