الخميس 20 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسؤول عراقي: كركوك لم تشهد حوادث إرهابية في رمضان

قوة من مكافحة من
قوة من مكافحة من الإرهاب خلال عملية أمنية

كشف مسئول عراقي أن محافظة كركوك لم تشهد حوادث إرهابية خلال شهر رمضان رغم استمرار انتشار تنظيم داعش بالعراق.

وقال محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، إن اللجنة الأمنية العليا في محافظة كركوك أعدت خطة لاستقبال عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، وقيادة شرطة كركوك، وقيادة الفرق والأجهزة الأمنية والاستخبارية والأمن الوطني وجهاز المخابرات و الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والشؤون الداخلية . بحسب ما ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار إلى أنه تمّت الاستفادة من التجارب السابقة التي عززت التعاون بشكل كبير ومشترك، مؤكداً أن القوة الأمنية ستكون في حالة استنفار لتأمين الأجواء بشكل كامل طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف، أن الخطة تشمل انتشاراً أمنياً مكثفاً في جميع الأسواق والمحال التجارية والمولات ومدن الألعاب وغيرها، التي تشهد اكتظاظاً كبيراً بالمواطنين، و بالوقت نفسه حماية دور العبادة من المساجد والحسينيات، فضلاً عن تدقيق مداخل ومخارج كركوك.

وأوضح، أن مفارز المرور سيكون لها دور في تنظيم حركة السير  وتخفيف التزاحم بحركة المسافرين والمركبات، كما سيكون هناك تأمين للمقابر، كون أن المواطنين يتوجهون إليها صباح يوم العيد أو اليوم الذي يسبق العيد.

ولفت إلى، أن عيد الفطر سيكون له نكهة مميزة في محافظة كركوك التي تشهد أجواءً من الاستقرار الأمني بشكل كبير، إذا ما قورنت بالسنوات الماضية.

وذكر أن المحافظة لم تشهد حوادث إرهابية خلال شهر رمضان المبارك.

 

مسئول عراقي شهر رمضان تنظيم داعش العراق محافظ كركوك مكافحة الإرهاب

الأكثر قراءة

طرح 50 مليون جنيه "فكة" للأعياد

"إكسترا نيوز" تستعرض نشاط الرئيس السيسي في مارس 2023

البرهان: قائد قوات الدعم السريع كان يسعى للاستيلاء على السلطة

المصري يصطدم بالإسماعيلي في ديربي القناة الساخن ببرج العرب

أمطار خفيفة ونشاط للرياح على معظم مراكز الوادي الجديد

رغبة سيراميكا كليوباترا في العودة للانتصارات تصطدم بطموح الاتحاد للانفراد بالمركز الرابع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأهم من اعتقال 14 ألفًا

خالد عكاشة

الجانب الغائب فى متابعة المشهد السودانى

محمد المعتصم

نجوم الصف «الأجمل».. «١- ٢»

محمد رفعت

ماذا سنكتب عن رمضان 2023؟

خالد حريب

درس التصوير الخارجى فى مسلسلات رمضان

د هند جاد

لن تحكم قبور الماضى.. مستقبلنا

محاسن السنوسي

الليلة عيد.. علي الواحة سعيد

وائل لطفي

السادة المخرجون

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم «عقبة جبر» فى أريحا وتطلق غاز سام

سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل سوريا

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين.. وإصابة 6 فلسطينيين