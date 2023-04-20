الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كوبا.. البرلمان ينتخب ميجيل دياز لفترة رئاسية جديدة حتى 2028

ميجيل دياز كانيل
ميجيل دياز كانيل

أعلن برلمان كوبا، أمس الأربعاء، انتخاب الرئيس الحالي للجمهورية ميجيل دياز كانيل، لفترة رئاسية جديدة حتى عام 2028.

وحصد دياز أصوات 459 نائبًا في الجمعية الوطنية من أصل الـ462 الذين حضروا الجلسة، وكذلك تمت إعادة انتخاب سالفادور فالديز ميسا نائبًا لرئيس الجمهورية.

وصادق البرلمان كذلك على مقترح الرئيس دياز كانيل بتمديد صلاحيات رئيس الوزراء مانويل ماريرو، الذي يتولى منصبه منذ عام 2019، وصادق البرلمان أيضًا على التشكيلة الجديدة للحكومة.

يذكر أن ميجيل دياز كانيل تولى رئاسة كوبا منذ عام 2019، وقيادة الحزب الشيوعي الحاكم منذ عام 2021، حيث خلف في المنصبين راؤول كاسترو، شقيق زعيم الثورة الكوبية الراحل فيديل كاسترو.

وأصبح دياز كانيل أول رئيس لكوبا بعد عهد كاسترو، وأول زعيم للحزب الشيوعي ولد بعد الثورة ولم يشارك فيها. 

70% من المواطنين صوتوا في انتخابات نواب الجمعية الوطنية 

وخلال الفترة الماضية، أعلن المجلس الانتخابي الوطني بكوبا، أن أكثر من 70% من المواطنين صوتوا في انتخابات نواب الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، وأنه يجرى حاليًا فرز الأصوات.

وأضاف المجلس الانتخابي، في بيان له عبر "تويتر"، ما لا يقل عن 5 ملايين و711397 مواطنًا من أصل 8 ملايين و120072، مارسوا حقهم في التصويت، وهو ما يمثل 70.34%.

وأشار البيان إلى أن يوم الاقتراع لم يشهد حوادث واتسم بـالانضباط والشفافية والوفاء للحقيقة، مضيفًا أن النتائج الأولية سيتم تقديمها بعد معالجة البيانات.

وتم افتتاح البرلمان الجديد بـ470 مقعدًا في وقت لاحق من هذا العام.

وقال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل بعد الإدلاء بصوته في مدينة سانتا كلارا بوسط البلاد، إنه نظرًا لأن هذه الانتخابات جاءت وسط عقوبات اقتصادية أمريكية مكثفة على الجزيرة، فإن الشعب الكوبي يدافع عن مستقبله وثورته واشتراكيته.

كوبا انتخاب الرئيس الحالي ميجيل كانيل

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