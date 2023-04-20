الخميس 20 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تونس ترفض تصريحات وتعليقات الدول بشأن التدخل فى شؤونها

تونس
تونس

أكدت تونس رفضها للتصريحات والتعليقات الأخيرة لبعض الدول على خلفية توقيف رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، مؤكدة أنها تشكل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي للبلاد.

 

وقالت تونس في بيان عبر وزارة الخارجية: "على إثر سلسلة التصريحات والبيانات التي تمّ نشرها مؤخرا من قبل بعض من شركاء تونس، يهمّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التأكيد على أن تونس التي تحترم بشكل تام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، تذكر الذين لم "يعبروا عن انشغالهم" من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة بأن قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حد سواء ودون تمييز، مع توفير كافة الضمانات اللازمة وأن العدالة تمارس برصانة دون تأثر بموجة التعليقات غير المقبولة.

 

وأضافت "كما تشدد في المقابل على أن مثل هذه التعليقات من شأنها الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتسم بهما العقد الماضي، وما انجر عنهما من تداعيات لا يزال التونسيون يتحملون تبعاتها".

 

وتابعت بالقول إن هذه التعليقات تشكل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس".

 

وأمس، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده تخوض حرب تحرير من أجل فرض سيادتها كاملة، مؤكدا “أننا لن نتنازل عن أي جزء منها”، مشددا على أن تونس تخوض الحرب دون هوادة ضد كل من يسعى إلى ضرب مؤسساتها.


وخلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكري الـ67 لعيد قوات الأمن الداخلي- أوضح أنه "لا شك أننا نتقاسم الشعور العميق بالمسئولية كما أنه لا شك في أن عزيمتنا واحدة في مواجهة شتى أنواع التحديات.. وواجبنا المقدس خاصة في هذه المرحة التي تعيشها البلاد هو الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع"، مضيفا: "نخوض اليوم معا على نفس جبهة القتال حربا لتحرير الوطن. إنني على يقين بأنكم تشعرون بنفس الشعور المثقل بالمسئولية للقضاء على الفساد والفاسدين".

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