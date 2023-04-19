حبس شخص لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالتبين

قررت جهات التحقيق بالتبين، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,150 كيلو جرام – عدد 5060 قرصا مخدرا- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- ميزان حساس.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخص تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالتبين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتم ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة التبين) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,150 كيلو جرام – عدد 5060 قرصا مخدرا- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- ميزان حساس- مبلغ مالى- هاتف محمول).