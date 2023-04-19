"حرب" الحلقة 8.. هل يبدأ "الظافر" في استخدام صواريخه ضد قوات الأمن؟

تذاع بعد قليل، الحلقة 8 من مسلسل “حرب” بطولة الفنان أحمد السقا، والفنان محمد فراج، وتذاع في تمام الساعة التاسعة مساءًا على قناة “ON”.

مسلسل حرب الحلقة 8

وانتهت الحلقة 7 بنجاح الإرهابي “الظافر” في الحصول على 3 صواريخ هجومية استعدادًا للهجوم على مقار وقوات قطاع الأمن الوطني، واستطاع توفير هذه الصواريخ بمعاونة المهندس زياد.

وتكشف أحداث الحلقة 8 من مسلسل “حرب” تفاصيل ما بعد محاولة استهداف الضابط عمر الذي نجا بأعوبة بعد أن فخخ الإرهابي “الظافر” سيارته والتي اكتشفها بالصدفة.

ومسلسل حرب يقدم سلسلة من مطاردات الشرطة وقوات الأمن الوطني للجماعة التكفيرية وأتباعها، و يبث من خلال شاشة قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءًا، أما موعد الإعادة الأولى فهو في الساعة الثالثة والربع مساءًا، بينما تكون الإعادة الثانية في الساعة الثالثة والربع عصرًا.

المسلسل من بطولة عدد من الفنانين وهم أحمد السقا ومحمد فراج، وكذلك الفنانين أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، كما يشارك عدد اخر من الفنانين كضيوف شرف في المسلسل مثل الفنان محمود البزاوي والفنانة حنان سليمان، والفنان الشحات مبروك.