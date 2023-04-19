الأربعاء 19 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

زكاة الفطر
زكاة الفطر

أجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير؟، خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس".

وأوضح "شلبي"، أن الأصل فى زكاة الفطر أن يخرجها المسلم عن نفسه والأشخاص الذين تحت رعايته مثل زوجته وأبنائه الصغار، منوها أن الزوج لو كان متوفيا فعلي الزوجة أن تخرج الزكاة عن نفسها وأبنائها إذا كان لها دخل.

وأشار إلى أنه في حالة أن الأبن وصل لسن كبير وله دخل، ويعيش تحت ولاية والده، يدفع عنه والده، لكن يجب أن نعلمه أن يدفع زكاة الفطر، طالما وصل أنه أصبح له دخل منفصل عن أهله.

انطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

زكاة الفطر فتاوى الناس فضائية الناس

الأكثر قراءة

كمال أبورية: سعيد بتجربتى فى "الكبير أوى 7" وكنت من جمهوره

بعد مرور أسبوع.. تسليم جثة الضحية الثامنة فى حفل إفطار كرداسة لذويها

سفيرنا لدى الكونجو يشارك فى إفطار الكتيبة المصرية التابعة للبعثة الأممية لحفظ الاستقرار

رئيس لجنة الانضباط: دورنا انتهى بإعلان عقوبة كهربا ولا دخل لنا بمذكرة الأهلى

استعانت بصديقها لقتل زوجها.. "سيدة البدرشين" في قبضة أمن الجيزة

برقية من الرئيس السيسي لتهنئة الجاليات المصرية في الخارج بعيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يمكن إنهاء "حصانة وسائل التواصل الاجتماعى" .. كما يريد بايدن؟

إبراهيم داود

حصّان والصياد

وائل لطفي

فنان قدير

ماجد حبته

الحرب «الثورية» الأمريكية

محمد المعتصم

دلال بنت حمادة فتح الله

د. عيد رحيل

شهرزاد الألفية الجديدة

مؤمن المحمدي

محمد رمضان ليه؟

أمل زيادة

محمود المليجى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم «عقبة جبر» فى أريحا وتطلق غاز سام

سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل سوريا

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين.. وإصابة 6 فلسطينيين