هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير؟، خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس".

وأوضح "شلبي"، أن الأصل فى زكاة الفطر أن يخرجها المسلم عن نفسه والأشخاص الذين تحت رعايته مثل زوجته وأبنائه الصغار، منوها أن الزوج لو كان متوفيا فعلي الزوجة أن تخرج الزكاة عن نفسها وأبنائها إذا كان لها دخل.

وأشار إلى أنه في حالة أن الأبن وصل لسن كبير وله دخل، ويعيش تحت ولاية والده، يدفع عنه والده، لكن يجب أن نعلمه أن يدفع زكاة الفطر، طالما وصل أنه أصبح له دخل منفصل عن أهله.

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