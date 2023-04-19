الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن عامل انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بعين شمس

جثة
جثة

قررت نيابة عين شمس التصريح بدفن جثة عامل انهارت عليه حفرة أثناء الحفرة والتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة عين شمس عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

 

وردت معلومات وأكدت تحريات مباحث قسم شرطة عين شمس، بانهيار حفرة علي أحد الأشخاص داخل منزل أثناء التنقيب عن الآثار بدائرة القسم، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على حفرة داخل المنزل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثة لعامل يدعى "عمرو. ع." 42 سنة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين انه لا توجد شبهه جنائية في الواقعة، وأن المتوفى أثناء تنقيب عن الآثار انهارت الحفرة عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

نيابة عين شمس دفن جثة عامل التنقيب عن الآثار قسم شرطة عين شمس

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