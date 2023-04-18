الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"جعفر العمدة" الحلقة 27.. صفصف تواجه دلال بمصائبها

جعفر العمدة
جعفر العمدة

واجهت الفنانة هالة صدقي التي تجسد دور والدة الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، إيمان العاصي التي تجسد دور الزوجة الثانية لرمضان “دلال” بكل المصائب التي فعلتها في المسلسل وضاق الخناق عليها حتى شعرت أنها انكشف أمرها.

وشاهدت نرجس "منة فضالي" التي تجسد دور الزوجة الثالثة لرمضان، دلال وهي خارجة من منزل فتح الله أحد أعداء محمد رمضان في المسلسل، وأخبرت والدته صفصف التي واجهتها بذلك لترد: "كنت بحاول أهدي شوقي من ناحية جعفر عشان الدنيا بينهم تبقى كويسة".

وتتهمها صفصف بأنها التي ضربت عايدة الزوجة الرابعة للنجم محمد رمضان والتي تجسد دورها الفنانة زينة، على رأسها من أجل قتلها، وقالت لها مي كساب التي تجسد دور الزوجة الأولى لجعفر “ثريا”: "إنتي كدابة وحالك مش عاجب حد ودايمًا مدارية حاجات مالك يا دلال".

لتقول دلال بارتباك: "هو فيه أية يا جماعة هو أنا هلبس كل حاجة في الآخر ولا أية لا يا حاجة معلش أنا مش هقدر أسمع الكلام دا كتير عن إذنكوا" وقامت مسرعة قبل أن تظهر عليها علامات الارتباك بشكل أكبر.

وانطلق تصوير العمل في وقت مبكر عن باقي المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان، لذلك فهو أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل.

جعفر العمدة هو العمل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.

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