القبض على شخصين بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالمعادي

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخصين لقيامهما باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بمنطقة المعادي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القاهرة، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض ، مُتخذان من دائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض – مبلغ مالي "حصيلة نشاطهما الإجرامي" وبصحبتهما 4 من الأطفال ، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض ، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه .