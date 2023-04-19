الأربعاء 19 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على موظف اختلس 3 ملايين جنيه

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على موظف بإحدى الشركات، اختلس 3 ملايين جنيه، مستغلا طبيعة عمله كونه المسئول عن إجراء التحويلات المالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام “موظف  بإحدى الشركات - مقيم بمحافظة القاهرة” باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي كونه المسئول عن إجراء تحويلات الشركة المالية لحسابات موظفيها وعملائها فقام بتحويل مبلغ (ثلاثة ملايين جنيهاً) من حسابات الشركة لحسابه البنكي الشخصي وفى سبيل عدم اكتشاف أمره وتسوية تلك المبالغ مستندياً قام بالتزوير بمستندات الشركة وإثباته تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها على خلاف الحقيقة وعقب اكتشاف مسئولي الشركة للواقعة أنقطع المذكور عن العمل . 

عقب تقنين الإجراءات  تم استهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وأمكن ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة وأمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة . 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية القاهرة أحد الأشخاص كيان تعليمى مدينة نصر الاحتيال موظف 3 ملايين جنيه التحويلات المالية

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