الثلاثاء 18 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل حرب الحلقة 7.. مصير زوجة ابن شقيقة "الظافر" بعد هروبها وادعائها الحمل

مسلسل حرب
مسلسل حرب

ينتظر عدد من المشاهدين متابعة مسلسل حرب الحلقة 7 لمتابعة أحداثها الشيقة والمثيرة، في ظل تصاعد الأحداث، إذ عرضت حلقة أمس الكثير من التفاصيل المشوقة، والتي تثير كثيرًا من التساؤلات من بينها ما حدث بين زوجة شقيق ظافر، وبين الإرهابي "الظافر" بعد أن استطاعت الهروب منه عقب تعنيفها له، بعد صرخاتها في وجهه من أجل رغبتها في الثأر لزوجها الذي قتل على يد الشرطة.

أحداث مسلسل حرب الحلقة 6

استطاعت زوجة الإرهابي المقتول وهو "ابن شقيقة الظافر"، خلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 6 أن تهرب من الظافر وإحدى زميلاتها من سيدات الجماعة، وهو ما جعل "الظافر" يستشيط غضبًا خوفًا من أن تنقل معلومات عنه وعن الجماعة إلى قوات الأمن في حال تم القبض عليها.

وكشف مسلسل حرب الحلقة 6 عن رجوع هذه السيدة بمفردها رغم محاولات البحث عنها من قبل رجال "الظافر" التي لم تنجح، لتقول إنها هربت لكي إلى تذهب إلى أهلها وتحصل على ذهبها لتتمكن من توفير سلاح للثأر لزوجها، كما ادعت كذبًا أنها حامل من زوجها، وهو ما اكتشفه الظافر وأكد لها أنه لم يصدقه من البداية، ثم أكدت له أنها قالت له ذلك لكي تظل معهم.

ورغم كذب وادعاء وهروب هذه الفتاة على "الظافر" إلا أن نهايتها معه إلى هذه اللحظة ما زالت غامضة، خاصة بعد أن قال لها "أنا عايز أشوف أخر كدبك إيه"، وفي الوقت ذاته أكد لها أن تفكيرها وذكائها يعجبه، كما خيرها بين أن ترحل وتتركهم وبين أن تتزوجه وتظل معهم فاختارت أن تتزوجه، وحينها قال لها أن عليها ترك التفكير في مسألة الثأر من قتلة زوجها، لأنه لا يصح أن تكون في عصمة رجل وتفكر في آخر حتى ولو كان ميتًا.

مسلسل "حرب" الحلقة 7 يحتل "التريند" مع قرب معرفة قوات الأمن بمكان "الظافر"

أحداث مسلسل حرب الحلقة 7.. ماذا سيحدث بالحلقات القليلة القادمة؟

موعد عرض مسلسل حرب الحلقة 7

ومسلسل "حرب" من بطولة الفنان أحمد السقا ومحمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، ويعرض على قناة ON الساعة 9 مساءً ويعاد الساعة 3.15 صباحًا و3.15 ظهرًا، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحًا والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساءً.

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