مسلسل "حرب" الحلقة 7 يحتل "التريند" مع قرب معرفة قوات الأمن بمكان "الظافر"

استطاع مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، ومحمد فراج، أن يدخل ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it وذلك منذ عرض حلقات قليلة منه حتى وصل إلى قرب انتهاء حلقاته التي تقتصر على 10 حلقات فقط، والتي يعرض منها اليوم الحلقة 7 في تمام الساعة التاسعة مساءاعلى قناة on.

ومسلسل حرب يعرض في إطار درامي مقدمًا بطولات قوات الأمن الوطني في القبض على الإرهابيين والتكفيريين وتضمين أحداث حقيقية يجسدها المسلسل وتعرض من خلال فيديوهات وصور لأبطال حقيقيين.

واتبع مسلسل حرب، أسلوب الإثارة والتشويق منذ أولى بدايات عرضه، وذلك حسب وصف الجماهير حتى حلقة أمس الحلقة 6 وهو ما جعل عدد كبير من المتابعين يترقبون مشاهدة حلقة اليوم الحلقة 7 من مسلسل حرب.

وانتهت حلقة أمس على مخطط إرهابي جديد للتكفيري "الظافر" أو "عثمان" والذي يجسد دوره في المسلسل الفنان أحمد السقا م، يهدف فيه إلى خداع قوات الأمن وبالاتفاق مع القناص رجب بإيهامهم أن "رجب" سيخبرهم عن مكان تواجده، معترفًا بكافة التفاصيل، وذلك من أجل أن يتم القضاء على عناصر الأمن في حال ذهبت إلى هذا المكان، وبالفعل تم التحقيق مع "رجب" الذي أكد زورًا أنه سيعترف على مكان تواجد الظافر، وتنتهي الحلقة على هذا الأمر المثيرفي انتظار ماذا سيحدث بعد معرفة الأمن الوطني بمكان “الظافر”.

وتعرض الحلقة السابعة من المسلسل اليوم الثلاثاء، على قناة ON الساعة 9 مساءًا ويعاد الساعة 3.15 صباحًا و3.15 ظهرًا، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحًا والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء، ومسلسل "حرب" هو من بطولة الفنان أحمد السقا ومحمد فراج وبمشاركة عدد من الفنانين الآخرين ومنهم أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن بين أبرز ضيوف الشرف المشاركين فى حلقات المسلسل، محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك، والمسلسل من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال.