قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، لمواليد الأبراج النارية.

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)

سيضمن نظام التمرين اللياقة البدنية، ستساعد الإدارة المالية الجيدة في درء أزمة مالية وشيكة قد يؤدي وجود عنصر مزعج في العمل إلى صعوبة الحفاظ على الهدوء العقلي، قد تجد صعوبة في إتباع نصيحة أحد كبار السن في العائلة، كن حذرا في السفر لمسافات طويلة عن طريق البر هناك احتمالية للانتقال إلى منزل جديد أو مدينة جديدة بالنسبة للبعض. هناك احتمالية للانتقال إلى منزل جديد أو مدينة جديدة بالنسبة للبعض.

التركيز على الحب: سوف تحافظ على الرومانسية الخاصة بك على قيد الحياة والركل من خلال تخصيص المزيد من الوقت.

رقم الحظ: 1

لون الحظ: الخوخ

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)

نظام تمرين جديد يخدم غرضك بشكل ممتاز. قد تضطر إلى التفكير في بعض الأفكار الجديدة لزيادة الأرباح. من المرجح أن تمنحك خبرتك بعض فترات الراحة الجيدة على الصعيد المهني. سيجعلك ضغط الأسرة تفعل شيئًا قد لا تريده في الواقع. أولئك الذين يفكرون في إجازة قصيرة قد يحتاجون إلى تقديم طلب للحصول على إجازة على الفور.

التركيز على الحب: هذا يوم ممتاز لمن لديهم ميول رومانسية.

رقم الحظ: 5

لون الحظ: بني

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

لن يكون هناك ما يمكن الشكوى منه على الصعيد الصحي. كن حذرًا أثناء التفاوض على صفقة مالية. يتم الترويج على بطاقات الأفراد النظاميين أو العاملين في القطاع الخاص. من المرجح أن يتم الاستشهاد ببعض ربات البيوت كأمثلة مثالية. الحصول على دعوة خارجية بصفة رسمية ممكن بالنسبة للبعض. قد تبدأ خطط العمل في المنزل قريبًا.

التركيز على الحب: قد تشعر بالتجاهل من قبل شخص تحبه ، لكن هذا قد لا يكون كذلك.

رقم الحظ: 15

لون الحظ: الزعفران