"يوم عمل ناجح".. حظك اليوم الأحد 16 إبريل 2023 لمواليد الأبراج النارية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 16 أبريل 2023، لمواليد الأبراج النارية.

القوس

مهنياً: مصاعب وحواجز تنهار أمامك بشكل سريع، لا تيأس حتى لو تعرضت لاستفزاز، ولا ترد عليه باستفزاز آخر.

عاطفياً: تحرز تقدّماً مهّماً وتقيم علاقة تنتهي ربّما بالزواج أو بالارتباط الجدي، أو تعمل على توطيد الروابط الحالية.

صحياً: كن متأنياً ومتروياً، واستعد لمواجهة مرنة وحكيمة لمشكلاتك الضاغطة.

الأسد

مهنياً: تفوّقك في العمل يزعج بعض الزملاء لكنّه يفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء والشهرة.

عاطفياً: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة ومعيقة جداً.

صحياً: خصص للعائلة بعض وقتك فهم يستمتعون بصحبتك عندما تكون هادئاً، ومحبتهم لك تشعرك بحيوية متجددة وبنشاط كبير.

الحمل

مهنياً: ضغوط العمل تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسؤولية، فكن حذراً لتحمّل المزيد من الأعباء والمسؤوليات التي ستلقى على عاتقك.

عاطفياً: الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك المقبلة مليئة بالسعادة الكبيرة، وتخطط والشريك لتمضية أسبوع بعيد عن هموم العمل ومشاكله.

صحياً: إحذر جداً التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك.

حظك اليوم.. صفات تشترك بها الأبراج النارية

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعون، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.