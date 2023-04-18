الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق فى 3 أحواش بدار السلام فى سوهاج

حريق في 3 أحواش
حريق في 3 أحواش

سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج على حريق نشب بحوش وانتقل إلى حوشين متجاورين، وذلك بدائرة مركز شرطة دار السلام.

مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بحوش وامتد لحوشين بدائرة مركز شرطة دار السلام، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد خسائر بالأرواح.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشرق، والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة لمركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بحوش دائرة المركز .

وتبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك «فتحي. غ»، 48 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وامتد لحوشين متجاورين ملك كل من «محمود. أ»، 55 سنة عامل، «أماثل. ع»، 45 سنة ربة منزل ويقيمون بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكورين بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بحوش الأول واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل.

تم تحرير محضر بالوقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

قوات الحماية المدنية حوشين السيطرة دار السلام سوهاج

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