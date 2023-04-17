الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل غرقًا إثر سقوطه في مجرى مائي بمحافظة الفيوم

مصرع طفل
مصرع طفل

لقي طفل مصرعه، منذ قليل، إثر سقوطه في مجري مائي بقرية قلمشاة التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم.
تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطار من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من مستشفى إطسا المركزي بوصول طفل جثة هامدة.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الطفل" محمود ع - 5 أعوام" مقيم قرية قلمشاه، ادعاء إسفكسيا الغرق، نتيجة سقوطه في مجري مائي بالقرية، وذلك خلال وجوده رفقة والدته  بإحدى الأراضي الزراعية، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري ونقلها إلى مشرحة مستشفي إطسا.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعه وظروف وملابساتها واخطرت الجهات الامنيه التي تتولى التحقيق.

مصرع طفل غرقا مجرى مائى الفيوم

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