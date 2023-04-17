قافلة طبية مجانية في وحدة طوسون بالإسماعيلية

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية في وحدة طوسون، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة الإسماعيلية، وقامت القافلة الطبية بالكشف على ٣٠٠ مواطن في أولى أيامها، حيث أنها بدأت اليوم الاثنين، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه، أشار الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية في وحدة طوسون تضمنت ٦ تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم ٨٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة، إلى أنه تم استقبال عدد ١٤٨ مواطن بعيادة الباطنة و٢٧ مواطن بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٤ سيدات بالإضافة إلى استقبال عدد ٥٧ حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة الأسنان تم استقبال ١٢ حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد ٢٤ حالة بالإضافة إلى استقبال عدد ٢٧ سيدة بعيادة النساء وحالة واحدة بوحدة الأشعة.

وتستمر القافلة الطبية في وحدة طوسون التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية في استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء الموافق ١٨ إبريل الجاري؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.