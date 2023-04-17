في وداع رمضان.. الآلاف يؤدون تراويح ليلة القدر بالجامع الأزهر (فيديو)

توافد آلاف المصلين المصريين والوافدين لأداء صلاة العشاء والتراويح بمسجد الأزهر الشريف في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك حيث امتلأت ساحة المسجد عن آخره وسط أجواء تسودها البهجة وروحانيات الشهر الكريم.



وحرص عدد كبير من الوافدين من بلدان العالم المختلفة للدراسة في الأزهر الشريف على التواجد رجالا ونساء داخل الجامع الأزهر قبيل صلاة المغرب حيث ينظم الجامع إفطارا لهم ومن ثم تؤذن صلاة العشاء.



واستعد مسجد الأزهر لشهر رمضان المبارك من خلال خطته العلمية والدعوية والتي تضمنت دروس علمية ومحاضرات لكبار أساتذة وعلماء الأزهر الشريف عقب صلاة العصر وعقب صلاة التراويح كذلك إمامة المصلين في هذه الليالي في القيام والتهجد والوتر لكبار الأئمة والصلاة بالقراءات العشر، كما يتم تنظيم وقارئ للقرآن الكريم خلال الشهر المبارك فضلا عن تجهيز 5000 ‏وجبة يوميا لإفطار الوافدين في صحن المسجد. ‏

ورصدت عدسة «الدستور» كواليس أداء صلاة تراويح ليلة القدر من الجامع الأزهر…

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