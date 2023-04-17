الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. محاكمة تاجر طيور قتل شاب عمدًا بالبدرشين

محكمة
محكمة

تستكمل غدًا الثلاثاء محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة تاجر طيور  بتهمة قتل شاب عمدا لسرقته بالبدرشين، في القضية رقم 19097 لسنة 2021 جنايات البدرشين ورقم 5017 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة. 

 بدأت الواقعة بقيام المتهم"س .خ " بقتل  المجني عليه "ر .س " عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على إرهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري والذخيرة، وتربص له بالمكان والزمان المخطط له، وما أن ظفر به حاول سرقة منه المبلغ المالي حوزته، وأطلق صوب رأسه أعيرة نارية محدثا إصابته والتي أودت بحياته، وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومته وسرقته.

محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة تاجر طيور قتل شاب البدرشين

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