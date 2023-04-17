فعاليات صالون الأوبرا الثقافى وحفلات أسبوع عيد الفطر

يقيم صالون دار الأوبرا الثقافي، أمسية شعرية بعنوان "من ذكريات القاهرة" للشاعر أشرف البنا، بمصاحبة التخت الشرقى وأغاني التراث بقيادة فنان الأوبرا أحمد جودة، وذلك فى تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 19 إبريل الجاري بالمسرح الصغير.

الأمسية من إعداد وإشراف الفنان أمين الصيرفي، وتديرها الكاتبة شاهيناز الفقي، وإشراف عام الفنان الدكتور خالد داغر رئيس دارا الأوبرا المصرية.

حفلات أسبوع عيد الفطر المبارك

على جانب آخر، تقيم دار الأوبرا المصرية عددا من الحفلات الفنية فى أسبوع عيد الفطر المبارك؛ أبرزها حفل التراث القادم، يوم الخميس ٢٧ ابريل ٢٠٢٣ الساعة ٨ مساء بمعهد الموسيقى العربية برمسيس قيادة المايسترو فاروق البابلى، وحفل كوكب الشرق بقيادة المايسترو حازم القصبجى، يوم الجمعة ٢٨ ابريل ٢٠٢٣ بالمسرح الكبير الساعة ٨ مساء؛ بمشاركة نجوم الأوبرا الفنانة ريم كمال-غادة ادم-صابرين النجيلى، والموهبة الجديدة بتول بنى من سوريا والحفل من إخراج مهدي السيد.

وتقيم دار الأوبرا يوم الأحد 30 ابريل 2023، حفل فرقة عبدالحليم نويرة علي مسرح الجمهورية، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر.

وتقام حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى والغناء بقيادة د.مصطفى حلمى، بمناسبة ذكرى الموسيقار عمار الشريعى والخال عبدالرحمن الابنودي، وذلك بمشاركه نجوم الأوبرا الفنان أحمد عفت، محمد طارق، أشرف وليد، الفنانة آيات فاروق، ومشاركة الفنانة هدي عمار.

صالون الأوبرا الثقافى يقام شهريا علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية وهو تابع للمركز الثقافى القومي دار الاوبرا ويدىر الصالون الفنان التشكيلي أمين الصيرفى.

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد، والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات. وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا. وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس. وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل، فقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.

وكانت دار الأوبرا الخديوية التي احترقت فجر 28 أكتوبر العام 1971 تتسع لـ 850 شخصًا.