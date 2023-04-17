الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطلحي: تحمل الأمانة أمر عظيم ترفعت عنه الجبال

الشيخ أحمد الطلحي
الشيخ أحمد الطلحي

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن تحمل الأمانة أمر عظيم ترفعت عنه الجبال لثقل هذه الأمانة، وتحملها الإنسان لأنه حبيب رسول الله صلى الله وعليه وسلم.

الأمانة أمان 

وأكد الطلحي، خلال تقديمه برنامج "أمان" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الأمانة أمان، ولهذا قال حبيب الله النبي صلى الله وعليه وسلم :" سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيهن الكاذب، ويكذب فيهن الصادق، ويؤتمن فيهن الخائن، ويخون فيهن الأمين، وينطق فيها الرويبضة" قيل: وما الرويبضة؟ قال: "الرجل التافه يتكلم في أمر العامة".

وأضاف في حديثه، أن الأمانة حملها ثقيل، وهي أخلاق عظيمة، بل هي أس الأخلاق، فالأخلاق تعكس تقدم الأمة وحضارتها وتجعلها في رخاء دائم.

أخلاق الأمم 

وأشار إلى، أن الأمم الحالية في أمس الحاجة إلى الأخلاق الحميدة والتحلي بها قدر المستطاع، حيث انحطاط الأخلاق يقابله تدني الهيبة والرفعة، فإن شاعت الأخلاق السيئة بين أمة انحطت هذه الأمة.

أحمد الطلحي الأمانة أمان تحمل الأمانة قناة تن أخلاق الأمم

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