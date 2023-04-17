الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق قرية الغرق بالفيوم

مصرع شاب
مصرع شاب

لقي شاب مصرعه، منذ قليل، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" كان يستقلها على طريق قرية الغرق،  وذلك بسبب السرعة الزائدة حيث إختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على دراجته النارية فانقلبت به في نهر الطريق.

وهرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل الشاب إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مرفق الإسعاف، يفيد بمصرع شاب، إثر حادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل"، علي طريق قرية الغرق،  بدائرة محافظة الفيوم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث الذي وقع بطرق قرية الغرق،  بدائرة مركز الفيوم، وتبينّ مصرع  شخص يُدعى" محمد أحمد -16 سنة'، ومقيم قرية سنهور القبلية.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثمان  وتسليمه إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

فى سياق أخر، كان قد أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية السنباط، بعد تعثر المشروع وتوقف العمل به منذ عام 2011، وكذا استكمال محطة معالجة سيلا بمركز الفيوم، والتي توقف العمل بها منذ عام 2015، وذلك لخدمة المواطنين.

وكشف الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه بعد عدة لقاءات تم خلالها التنسيق بين كافة الجهات المعنية، تم عمل ملحق تعاقد جديد لتنفيذ مشروعي، الصرف الصحي بالسنباط، ومحطة معالجة سيلا، التابعين لمركز الفيوم، وبناء على ذلك قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بتوقيع ملحق عقود جديدة مع الشركة المنفذة، لتنفيذ هذين المشروعين.
 

مصرع شاب حادث انقلاب دراجة نارية طريق قرية الغرق بالفيوم

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