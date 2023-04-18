الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

7 أشخاص.. ارتفاع عدد ضحايا حادث انفجار أنبوبة بوتجاز كرداسة

إنفجار أنبوبة
إنفجار أنبوبة

ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بمنطقة أبو رواش التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، إلى 7 ضحايا بينهم 5 أطفال وسيدة وشاب يبلغ 27 سنة.

 

 كانت قد تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بعقار بمنطقة أبورواش في كرداسة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي أدى عقب ذلك إلى انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن إصابة 19 من المقيمين بالعقار.

 

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفارق 6 أشخاص منهم الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

 

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة للعقار الذي شهد الحادث منذ عدة أيام، ما أسفر عن إصابة 19 شخصا، وتبين من خلال المعاينة أن العقار مكون من 3 طوابق، وتلاحظ وجود بعض الشروخ بالطابق الأرضي، والطابق الأول.

 

وأجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، المكونة من الإدارة الهندسية بالمدينة ودكتور كلية الهندسة، معاينة أفادت بأن العقار يحتاج لترميم ولا يوجد خطورة على العقارات المجاورة، وتم التحفظ على العقار وغلقه من قبل النيابة العامة، لحين انتهاء كافة التحقيقات.

حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز منطقة أبو رواش كرداسة

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