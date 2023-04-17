"حكاوي القهاوي" ينقل أسرار صناعة السفن البحرية

حرص برنامج "حكاوي القهاوي" تقديم الإعلامية رشا الجمال، المذاع عبر فضائية "الحياة"، على تقديم عرض تفصيلي عن صناعة السفن في مصر.

وراثة المهنة

وتم تسليط الضوء على هذه الصناعة من منطقة عزبة البرج، التي يفصلها النيل عن منطقة رأي البر، حيث تتميز هذه العزبة بصناعة وصيانة السفن البحرية التي تستخدم بغرض الصيد أو السياحة.

وقال محمد أبو المعاطي، أحد العاملين بصناعة السفن في عزبة البرج، إنه ورث هذه المهنة عن والده وجده، معبراً:" بصنع مراكب صيد وخشب وحديد، وأنا متخصص في الصيانة والتصنيع، بشتغل في المجال ده من 1996، أي حد بيجي على البحر مش بيروح تاني، وارث المهنة أب عن جد، والدي كان عبقري في صناعة السفن، بكمل تعليمي الجامعي في كلية الزراعة الآن وزوجتي بتحضر دكتوراه حالياً،".

صناعة السفن

وأشار إلى، أنه يتم صناعة السفن من خلال خشب الأشجار وبخاصة شجر التوت، الكافور، السنط، وصناعة المركب الواحدة تأخذ 8 شهور".