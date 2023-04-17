الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الغربية": خطة طوارئ لتقديم التأمين الطبي للاحتفالات فى الأعياد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع الدكتور أسامه أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات المصريين، بأعياد القيامة المجيد، وشم النسيم، على مدار الأيام المقبلة، والتي تتضمن تقديم الخدمات (العلاجية، الإسعافية، الوقائية)، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

1BC27075-7E36-4504-819D-A78CD1C2D7B4

كما تفقد سيارات الطوارئ، وانتشار فرق التواصل المجتمعي حول الكنائس المختلفة، بهدف تقديم التأمين الطبي للمترددين على الصلوات أثناء الأعياد، وتقديم الأدوية المختلفة للمواطنين بالمجان من خلال الأطباء والصيادلة والرائدات الريفيات.

كما شدد على تكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية خلال فترة الاحتفال بالأعياد، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، ومتابعة توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى، وكذلك التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل خلال تلك الفترة، ورفع تقارير دورية.

EEEC65E2-DC23-4FB3-B7C3-A9EB1B9CE032

وعلي صعيد منفصل، تمكنت حملة لمديرية الصحة بالغربية من إغلاق 17 منشأة طبية خاصة تدار دون ترخيص، ولا تتوافر بها أى اشتراطات صحية، مما يعرض المرضى للخطر الداهم، بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشآت سياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مما يؤدى إلى انتشار العدوى، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة.

96D68327-2B3D-4CAB-974A-39DA66EEB0FA

كان الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد وجه بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، حيث تم المرور على المنشآت الطبية، وتم تحرير 17 محضرًا لمنشآت طبية مخالفة وإعطاء ترخيص إلى 24 منشأة طبية خاصة خلال شهر مارس 2023.

وقال الدكتور الهيثم عبدالحافظ، مدير إدارة العلاج الحر، إنه قد تم تشكيل لجان من إدارة العلاج الحر بالإدارات الصحية، للمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لمفتشي العلاج الحر بالمديرية والإدارات التابعة.

 

احتفالات المصريين أعياد القيامة المجيد وشم النسيم الاستعداد القصوى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الكنائس المختلفة تكثيف المرور الدوري تكثيف الحملات

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

«عطر امرأة».. أن ترفض فيلمًا فيأتيك بالأوسكار

استراتيجية التنمية الصناعية

الإمام الشافعى

مرور الجيزة: انتهاء الغلق الكلي لتوسعة مطلع كوبري 15 مايو غدًا

"صحة الغربية": خطة طوارئ لتقديم التأمين الطبي للاحتفالات فى الأعياد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

العنصرية اليهودية تعترف بأنها مؤسفة!

ماجد حبته

استراتيجية التنمية الصناعية

وائل لطفي

الإمام الشافعى

عبدالوهاب داود

«عطر امرأة».. أن ترفض فيلمًا فيأتيك بالأوسكار

إسراء شوقي

لعبة الكبار تعيد صياغة المجتمع الدولي .. كيف يتأثر المشهد الليبي؟

منى رجب

«جميلة».. دراما اجتماعية تكشف «عورات الأثرياء»

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟