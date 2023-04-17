"صحة الغربية": خطة طوارئ لتقديم التأمين الطبي للاحتفالات فى الأعياد

تابع الدكتور أسامه أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات المصريين، بأعياد القيامة المجيد، وشم النسيم، على مدار الأيام المقبلة، والتي تتضمن تقديم الخدمات (العلاجية، الإسعافية، الوقائية)، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

كما تفقد سيارات الطوارئ، وانتشار فرق التواصل المجتمعي حول الكنائس المختلفة، بهدف تقديم التأمين الطبي للمترددين على الصلوات أثناء الأعياد، وتقديم الأدوية المختلفة للمواطنين بالمجان من خلال الأطباء والصيادلة والرائدات الريفيات.

كما شدد على تكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية خلال فترة الاحتفال بالأعياد، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، ومتابعة توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى، وكذلك التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل خلال تلك الفترة، ورفع تقارير دورية.

وعلي صعيد منفصل، تمكنت حملة لمديرية الصحة بالغربية من إغلاق 17 منشأة طبية خاصة تدار دون ترخيص، ولا تتوافر بها أى اشتراطات صحية، مما يعرض المرضى للخطر الداهم، بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشآت سياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مما يؤدى إلى انتشار العدوى، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة.

كان الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد وجه بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، حيث تم المرور على المنشآت الطبية، وتم تحرير 17 محضرًا لمنشآت طبية مخالفة وإعطاء ترخيص إلى 24 منشأة طبية خاصة خلال شهر مارس 2023.

وقال الدكتور الهيثم عبدالحافظ، مدير إدارة العلاج الحر، إنه قد تم تشكيل لجان من إدارة العلاج الحر بالإدارات الصحية، للمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لمفتشي العلاج الحر بالمديرية والإدارات التابعة.