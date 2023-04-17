إصابة شخص بطلق نارى فى الوجه إثر مشاجرة بقنا

أصيب شخص بطلق ناري في الوجه، اليوم الاثنين، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية، في نجع الهيشة، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية، عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بإصابة شخص بطلق ناري إثر مشاجرة مسلحة في نجع الهيشة مركز نجع حمادي.



وتبين بعد الفحص إصابة عمر حمدي محمد، يبلغ من العمر 47 عامًا، بطلق ناري خرطوش بالوجه والساقين، إثر مشاجرة مسلحة في نجع الهيشة مركز نجع حمادي.



تم نقله إلى مستشفى بهجورة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

في سياق آخر، كان قد لقي طالب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الاثنين، إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قرية الحسينات، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.



كانت البداية، عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية الحسينات بمركز ابوتشت، وأسفر عن مصرع طالب وإصابة آخر.

وبعد الفحص تبين مقتل أحمد عربي، يبلغ من العمر 15 عامًا، وإصابة كرم محمود، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية الحسينات بمركز أبوتشت.

تم نقلهما إلى مستشفى أبوتشت المركزي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.