الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: "600 ألف باب رزق" تدعيم لجهود تمكين المواطنين الأكثر احتياجا اقتصاديًا

عادل اللمعي
عادل اللمعي

اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي مبادرة “600 ألف باب رزق” للفئات الأكثر احتياجًا داخل المحافظات المختلفة، تسهم في تعزيز دوائر التمكين الاقتصادي للأسر الأقل دخلا، وترجمة ما تسعى إليه الدولة لخروج محدودي الدخل من العوز إلى مرحلة الإنتاج.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات له، إلى أن توقيع بروتوكول تعاون بين كلاً من “حياة كريمة” و “جمعية الأورمان”، يتسق مع توجيهات القيادة السياسية لتنمية المجتمعات الريفية وتأكيده على ضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية مع التركيز على المناطق النائية، مطالبا بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بمحافظة بورسعيد لدعم أبنائها في الاستفادة من تلك المبادرة المهمة وتوفير فرص عمل لهم، إذ يتطلع الكثير لتلك الجهود التنموية في تغيير شكل حياتهم المعيشية والدخول في مشروعات للتشغيل.

وأضاف "اللمعي"، أن ذلك التعاون يبرز أهمية التحالف الوطني كشريك رئيسي في التنمية، وهو تأكيد على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية دور جميع الأطراف بالمجتمع المدني لتعبئة جهوده في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة وضمان حياة كريمة للمواطن البسيط، لاسيما وأن الهدف الأساسي لعمل التحالف ليس فقط تقديم المساعدات العينية والنقدية، وإنما العمل على مراعاة كافة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، بإتاحة تدخلات اقتصادية من بينها دعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية بفتح ورش عمل، يما يضمن دخلًا يمكن محدودي الدخل من الإنفاق على أسرهم، والمشاركة بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.

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