مياه سوهاج تجرى اختبارات المسابقة الدينية للعاملين وابنائهم في حفظ وتلاوة القرآن الكريم

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اختبارات المسابقة الدينية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم للعاملين بالشركة وابنائهم، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف انه اشرف على المسابقة الامام هشام هارون مدير التخطيط بالمنطقة الازهرية وشارك في المسابقة عدد 35 مشارك في حفظ القرآن الكريم كاملاً و حفظ ثلاث اربع القران ونصف القران وربع القران على ان يتم تكريم الفائزين خلال احتفالية الشركة بحفظة القران الكريم.

وأشار رئيس مياه ان المسابقات تاتى تشجع للعاملين وابنائهم على حفظ القرآن الكريم لغرس قيم الخير والعطاء حتى يستطيعوا القيام بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم هذا بالاضافة الى إعداد جيل صالح متخلق بأخلاق القرآن ومتزود بآدابه ولتحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بدينها وإدراك واجباتها تجاه عقيدتها ولتحقيق الفهم الصحيح للدين لمواجهات تحديات اليوم والمستقبل.

كما أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب استمر عمل فرق المناوبات فى الفترة المسائية التى تبدا من الرابعة عصرا حتى الحادية عشرة مساءً وكذلك فرق المناوبات الليلية من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحاً وذلك لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الاعطال الطارئة وحلها وتحسين أداء التشغيل لتحقيق رضا المواطنين.

وشدد رئيس مياه سوهاج على فرق المناوبات بضرورة متابعة جودة المياه المنتجة لضمان وصول مياه شرب للمواطنين مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه وكذلك تشغيل جميع المحطات 24 ساعة والتاكد من تطبيق جميع انواع الصيانات بالمحطات والالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.

واوضحت مها غازى مدير ادارة الاعلام ان رئيس مياه سوهاج شارك العاملين بالمحطات الافطار فى لفتة تقديرية لمجهودات العاملين ولانتظام العمل داخل جميع مواقع الشركة خلال شهر رمضان ووصول المياه للمواطنين فى جميع الأوقات بجودة عالية وكميات مناسبة.