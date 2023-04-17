رئيس مياه سوهاج: استمرار فرق عمل المناوبات بعد منتصف الليل خلال شهر رمضان

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، استمر عمل فرق المناوبات فى الفترة المسائية التى تبدا من الرابعة عصرا حتى الحادية عشرة مساءً وكذلك فرق المناوبات الليلية من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحاً وذلك لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الاعطال الطارئة وحلها وتحسين أداء التشغيل لتحقيق رضا المواطنين.



وشدد رئيس مياه سوهاج على فرق المناوبات بضرورة متابعة جودة المياه المنتجة لضمان وصول مياه شرب للمواطنين مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه وكذلك تشغيل جميع المحطات 24 ساعة والتاكد من تطبيق جميع انواع الصيانات بالمحطات والالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.



واوضحت مها غازى مدير ادارة الاعلام ان رئيس مياه سوهاج شارك العاملين بالمحطات الافطار فى لفتة تقديرية لمجهودات العاملين ولانتظام العمل داخل جميع مواقع الشركة خلال شهر رمضان ووصول المياه للمواطنين فى جميع الأوقات بجودة عالية وكميات مناسبة.

في سياق اخر افتتح اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج يرافقه الدكتور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو والمنتدب والمهندس يوسف حلمى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وعلى لطفى رئيس حى الكوثر مشروع محطة رفع صرف صحى رقم ٤ بحى الكوثر والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية ٣٠ مليون جنيه وتبلغ طاقتها التصميمية ٤٣ لتر لكل ثانية وشبكة انحدار بطول ٣٢٠٠ متر وخط طرد بطول ٩٠٠ متر قطر ٢٨٠ مم لخدمة ١١ الف نسمة من اهالى عمارات خلف الضرائب وعمارات المرحلة الخامسة للاسكان وعمارات الايواء ونجع ابو راضى ومنازل منطقة متضررى السيول.

واشار رئيس مياه سوهاج انه تم بدء اعمال التشغيل التجريبى للمحطة ودخولها الخدمة وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رضا المواطنين.