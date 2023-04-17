الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق وأوكرانيا يعتزمان توسعة آفاق التعاون بينهما

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ضرورة انفتاح الحكومة على توسعة آفاق التعاون بين العراق وأوكرانيا.

وكشفت وكالة الانباء العراقية واع، تفاصيل استقبال رييس الوزراء العراقي السوداني بوزير الخارجية الاوكراني ديميترو ايفانوفيتش كوليبا والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي. 

وأضاف البيان أن السوداني أكد انفتاح الحكومة على توسعة آفاق التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى" الموقف المبدئي للعراق في رفض الحروب والنزاعات المسلحة، وتبنيه الدعوة للحوار كأساسٍ لحل المشكلات والخلافات الدولية والإقليمية.

بدوره، أعرب الوزير الأوكراني عن رغبة بلاده في تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين ودعم التعاون الثنائي، وتقدير حكومته لمكانة العراق الإقليمية والدولية، ودوره المحوري البارز في دعم جهود الاستقرار الدولي ومبادرات السلام.

وحذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الأحد، من أن استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيؤدي إلى كوارث وارتفاع مقلق في أسعار المواد الغذائية.

وقال وزير الخارجية العراقي، خلال اجتماعه مع سفير روسيا الإتحادية في العراق ايلبروس كوتراشيف، "أنَّ العراق قد عانى الكثير بسبب ويلات الحروب، وعليه فإنَّ العراق ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصاديّ لأنه يستهدف الشعوب"، حسب بيان لوزارة الخارجية.

أضاف "أن استمرار الحرب في أوكرانيا سيؤدي إلى المزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذايية لا سيما في المجتمعات المستهلكة والدول غير النفطية".

وتابع أن حوارات مجموعة الاتصال العربية التي جرت في موسكو واللقاء بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وما أعقبها من حوارات في وارسو مع وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا تهدف إلى العمل من أجل وقف إطلاق النار والبدء بالمفاوضات للوصول إلى السلام، وفق وكالة الانباء العراقية واع في تقرير لها اليوم. 

روسيا أوكرانيا العراق آفاق التعاون تعزيز المجحالات

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