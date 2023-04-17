الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 7

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حالة من الشغف تسيطر على جمهور ومحبي مسلسل الكبير أوي 7 لمعرفة أحداث الحلقة 26 وما سيحدث فيها خاصةً بعد معرفة الكبير عمدة المزاريطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي باسم عريس عمته وهو حفني الديب الذي يجسد شخصيته الفنان كمال أبو رية عدوه اللدود.

 

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 26

ويرصد "الدستور" في سياق السطور التالية مواعيد عرض الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 7.

ستعرض الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 26 في تمام الساعة 6.15 مساءً، حصريًا على قناة on.

كما يمكن مشاهدة الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 7 مرة أخرى بعد عرضها الأول في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساءً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساءً.

ويظهر في الحلقة 26 من مسلسل الكبير كل من الفنانة سماء إبراهيم في دور الكبيرة فحت عمة جوني والكبير وحزلقوم، والفنان كمال أبو رية، في دور المجرم الخطير حفني الديب كضيوف شرف في هذه الحلقات.

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أبطال مسلسل الكبير أوي 7


يجدر الإشارة إلى أن مسلسل "الكبير أوي 7" من  بطولة عدد كبير من الفنانين على رأسهم بطل العمل الفنان أحمد مكي الذي يجسد شخصية جوني والكبير وحزلقوم، والفنانة رحمة أحمد، التي تلعب شخصية مربوحة، وبيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

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