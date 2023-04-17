البنتاجون: جنودنا لا يشاركون فى الأعمال العسكرية على الأراضى الأوكرانية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، الإثنين، إن العسكريين الأمريكيين لا يشاركون في الأعمال العسكرية على الأراضي الأوكرانية.

ونقلت صحيفة واشنطن إكسيمنير، عن رايدر، إن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها وحدات قتالية في أوكرانيا، نحن لا نقوم بأي عمليات قتالية ضد الجيش الروسي، كما ركزت بنسبة 100% على دعم أوكرانيا وتزويدها بالمساعدة الأمنية التي تحتاجها لحماية نفسها.

تسريب مزعوم لبيانات أمريكية

من جهتها، قالت وكالة تاس الروسية إن البنتاجون أعرب عن رفضه حول مزاعم بخصوص تسريب مزعوم لبيانات أمريكية تشير إلى وجود قوات خاصة من الجيش الأمريكي وعدد من دول "الناتو" الأخرى على الأراضي الأوكرانية، ووفقًا لهذه الرواية، تواجد 97 جنديًا في أوكرانيا قبل شهرين، ضمنهم 14 جنديًا أمريكيًا.

وأوضح رايدر للصحيفة: فإن واشنطن تحتفظ بوجود عسكري صغير في السفارة الأمريكية بكييف، مشيرًا إلى أن هذه القوات موجودة هناك في "مكتب الملحق العسكري" وتشرف على الاستخدام النهائي لبرامج المساعدة الأمنية.

وأكد رايدر أنه لا تشارك أي من هذه القوات في القتال، وفقًا لتصريحات الرئيس جو بايدن أننا لن نرسل قوات إلى أوكرانيا، وكان هذا صحيحًا بالأمس ولا يزال صحيحًا حتى اليوم.