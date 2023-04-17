الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

35 مشاركًا في مسابقة القرآن الكريم للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

جانب من مسابقة القرآن
جانب من مسابقة القرآن الكريم

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اختبارات المسابقة الدينية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، للعاملين بالشركة وأبنائهم وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.
وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن المسابقة شارك فيها عدد 35 مشاركا وسوف يتم تكريم الفائزين خلال احتفالية.

وأشار إلى أن المسابقات تأتى لتشجيع العاملين وأبنائهم على حفظ القرآن الكريم، لغرس قيم الخير والعطاء، بالإضافة إلى إعداد جيل صالح متخلق بأخلاق القرآن.

كان افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، مركز خدمة عملاء مياه طهطا والذى تم تطويره ضمن 11 مركز خدمة عملاء بمحافظة سوهاج والذى يخدم ٨١٥٤٠ الف مشترك فى مدينة طهطا وقراها والتى تضم 5 وحدات محلية قروية هي شطورة وبنجا والصفيحة والصوامعة غرب ونزلة القاضي بالإضافة إلي 29 قرية تابعة و85 كفراً ونجعاً صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف انه تم احلال وتجديد مركز خدمة العملاء بمركز طهطا بعد ان تم ادراج المركز ضمن المراكز التى سيتم بها تنفيذ المرحلة الثانية بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة ليكون على استعداد لاستقبال المشتركين الجدد وتقدم اكثر من 16 خدمة للعملاء منها خدمة التعاقد علي عداد مياه جديد وخدمة التصالح على وصلة خلسة وخدمة توصيل خدمة الصرف الصحي وخدمة تغير اسم المتعاقد محل  الاشتراك وخدمة فحص ومعايرة العداد وخدمة تعديل او استبدال وصلة مياه او وصلة صرف صحى وخدمة تغيير عداد بدل تالف او بدل فاقد وخدمة اضافة وحدة او اكثر على اشتراك فرعى وخدمة بيع القطع الموفرة للمياه  وذلك فى اطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


واشار رئيس مياه سوهاج انه تم الانتهاء من تطوير مراكز خدمة عملاء  بمراكز دار السلام وساقلتة وجرجا والمنشاة وطما والمراغة وجهينة وذلك لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

 

احلال وتجديد أخلاق احتفالية أبنائهم اخلاق القران

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