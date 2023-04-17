الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

طرق مبتكرة لجعل رائحة منزلك مميزة في عيد الفطر

زهور
زهور

يبحث الكثير من الأشخاص بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، عما يجعل هناك رائحة مميزة تفوح من داخل منازلهم.

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية الطرق المبتكرة لجعل رائحة المنزل مميزة في العيد.

طرق مبتكرة لجعل رائحة منزلك مميزة في العيد

قشور الفواكه الحمضية: 

كل ما عليك هو الاحتفاظ بقشور البرتقال والليمون، والليمون الحامض وغيرها من الحمضيات، ثم وضعها فى الماء المغلى وتركها لبضع دقائق على النار حتى تنتشر الرائحة فى المنزل بأكمله.

النباتات المنزلية:

قومى بزرع النباتات والأعشاب العطرية المفضلة لديك فى المطبخ، وغرفة الجلوس والحمام فى أوانٍ صغيرة، فوجود النباتات الخضراء يساعد على التقليل من تلوث الهواء فى الأماكن المغلقة، مع الحفاظ على نقاء الهواء كما يمكنك زراعة بعض النباتات المزهرة فى شرفة منزلك مثل الفل والياسمين.

خلط الزيت العطري مع الماء:

ضعى بضع قطرات من أحد الزيوت العطرية الطبيعية مع الماء فى زجاجة رذاذ، ثم رشى الأثاث والسجاد لإضفاء رائحة مميزة على المنزل، كما يمكنك استخدام أكثر من نوع وتخصيص عطر معين لكل غرفة.

الخل الأبيض:

ضعى أوعية صغيرة تحتوى على الخل الأبيض فى أركان المنزل، فالخل له القدرة على امتصاص أى روائح غير محببة فى المنزل.

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استخدام معطر الملابس:

ضعى قطعة من الإسفنج المبلل بمعطر الملابس فى أرضية خزانة الأحذية، كما يمكنك وضع بضع نقاط فى ماء المسح لتعطير الأرضيات.

شموع الصويا:

استخدمى شموع الصويا الطبيعية بدلا من الشموع العادية، شموع الصويا هى أطول أمدا، وأفضل للبيئة ولها رائحة أكثر قوة.

خبز الحلويات أو المعجنات:

لا شىء يضاهى رائحة الخبز الطازج أو الكعك المخبوز عندما يتم عملها فى المنزل، يمكنك الاعتماد على هذا فى تعطير منزلك برائحة محببة للجميع، وللقضاء على الروائح الكريهة في حقيبة الرياضة يكفي وضع قطعة صابون معطر في الحقيبة قبل غلقها ويستحب بشرها ووضعها في قماش يسمح بنفاد الرائحة لنتيجة أفضل.

ولتعطير غرفة النوم يكفي رش قطرات من عطرك المفضل على لمبة الاباجورة بعد تنضيفها ونتركها لتنشف عند اشعال المصباح يبدء في السخونة ليطلق رائحة دافئة.

معطر الملابس شموع الصويا الزيت العطرى طرق مبتكرة عيد الفطر المبارك

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