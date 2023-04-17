"الإحصاء": 13.4% نموًا فى الرحلات الجوية خلال الربع الأخير من 2022

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن نمو فى حركة النقل الجوي والبحري بشكل ملحوظ، سواء للأفراد أو البضائع خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق عليه، رغم الاضطرابات التى أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية؛ بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها الجائحة الصحية.

وأوضح جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن حركة البضائع المنقولة بحرًا ارتفعت إلى 43.5 مليون طن خلال الربع الرابع والأخير من عام 2022 مقابل 42.1 مليون طن خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بينما كانت كمية البضائع قد بلغت 42.9 مليون طن فى الربع الثالث من عام 2022.

وأضاف أن حركة نقل الركاب بحرًا سجلت نموًا كبيرًا، بعدما وصلت لـ 229.5 ألف راكب خلال الربع الرابع من عام 2022 مقابل 145.2 ألف راكب خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، كما بلغ عدد ركاب النقل البحرى 124.6 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2022.

أما عن حركة الطائرات، أظهر تقرير الإحصاء، ارتفاع حركة الطائرات إلى نحو 28.6 ألف رحلة خلال شهر ديسمبر 2022 مقابل 25.2 ألف رحلة خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، في حين بلغت حركة الطائرات نحو 28.6 ألف رحلة فى نوفمبر 2022.

وارتفع عدد ركاب الطائرات إلى حدود 3.6 مليون راكب خلال شهر ديسمبر 2022 مقابل 2.8 مليون راكب خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بينما كان عدد الركاب قد بلغ 3.6 مليون راكب خلال شهر نوفمبر من عام 2022.

وفى المقابل، انخفضت كمية البضائع المنقولة عبر المطارات إلى حدود 30.5 ألف طن خلال شهر ديسمبر 2022 مقابل 32 ألف طن خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بينما كانت كمية البضائع قد بلغت 21 ألف طن خلال شهر نوفمبر من عام 2022.