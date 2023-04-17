تزامنًا مع الأعياد.. حملات على محلات الحلويات والأسماك المملحة بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بضرورة شن حملات دورية على الأسواق لمتابعة جودة المنتجات وتوافرها والتأكد من الإعلان عن أسعار المنتجات بشكل واضح أمام المواطنين بالتزامن مع أعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وأشار «الشريف» إلى تكثيف الحملات على المواد الغذائية ومحال الحلويات والأسماك المملحة، بالتنسيق مع التموين وكل الجهات المعنية، طوال فترة الاحتفالات بالتنسيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل الأغذية المعروضة بالأسواق بالمخالفة، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على إحاطة المواطنين بالإجراءات التي تتم على أرض الواقع.

وفي إطار تكليفات المحافظ؛ شنت أجهزة حى منتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، حملة مكبرة تم خلالها إعدام 26 كيلو مواد غذائية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 4 إنذارات لبعض المنشآت التجارية لتوفيق أوضاعها البيئية، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين، و4 محاضر لعدم توفر اشتراطات نظافة بها.

وشن حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة رئيس الحي حملة مكبرة على الأسواق والمحال للتأكد من صلاحية المنتجات في الأسواق والإعلان عن الأسعار بشكل واضح على المنتجات، وقد تم خلال الحملة، التفتيش على محال الحلويات والأسماك المملحة، وقد تم تحرير 4 محاضر من قبل مسئول التموين، و6 محاضر صحة، وإعدام 3 كجم أغذية فاسدة، والتحفظ على 3 عينات غذائية، و50 علبة سجائر، وتحصيل 7 آلاف جنيه غرامة فورية.

هذا وتواصل باقي الأحياء والأجهزة المختصة شن الحملات الدورية والمفاجئة لضبط الأسواق والتصدي للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

كما تتلقى غرفة عمليات المحافظة، وغرف عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية، جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالسلع والمنتجات الغذائية من المواطنين على مدار 24 ساعة لمتابعة أى شكاوى ترد من المواطنين والعمل على حلها فوريًا.

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