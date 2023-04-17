الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخلاء سبيل صاحب مطعم في واقعة التعدي على 3 مواطنين بالمحلة

محكمة
محكمة

أمرت جهات التحقيق بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بإخلاء سبيل صاحب مطعم مأكولات بمنطقة منشية البكرى ثان المحلة فى واقعة التعدى على المترددين عليه بسلاح أبيض.

جاء ذلك عقب رصد تداول خبر يتضمن قيام مالك محل مأكولات بالمحلة بالتعدى على المترددين عليه بسلاح أبيض، بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من 3 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم تضرروا من مالك محل مأكولات "له معلومات جنائية".

وكشفت قوات الأمن عن أن المتهم قام بالتعدى عليهم بالضرب حال تواجدهم بالمحل ملكه باستخدام سلاح أبيض "سكين" مُحدثاً ما بهم من إصابات وذلك إثر حدوث مشادة كلامية بينهم نتيجة الخلاف على نقص وزن المأكولات تطورت إلى مشاجرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق مدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية صاحب مطعم مأكولات

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