الإحصاء: 92% من محطات الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعى والقطاع المنزلى الأعلى استهلاكًا

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن إجمالى مدخلات النفط لتوليد الطاقة الكهربائية بلغ 34.1 مليون طن مكافئ نفط، ويسهم الغاز الطبيعى بالجزء الأكبر من المدخلات بنحو 31.4 مليون طن، أى بنسبة 92%.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير حصل عليه "الدستور"، إلى أن جزءا صغيرا من مدخلات المنتجات البترولية تستخدم فى توليد الطاقة الكهربائية بنحو 602 ألف طن، ومعظمها فى المناطق النائية خارج الشبكة، كما ساهم توليد الطاقة الكهرومائية البالغة 1.2 مليون طن، وتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من 877 ألف طن من إجمالى الطاقة الكهربائية المقدمة.

وأضاف التقرير أن الطاقة الكهربائية المتاحة للاستهلاك النهائى الداخلى بلغت 13.2 مليون طن، وكان أكبر قطاع استهلاكي للكهرباء هو القطاع السكنى الذى يستخدم 5.366 ألف طن، وقطاع المؤسسات التجارية والخدمية الذى يستخدم 2.390 ألف طن، كما بلغت خسارة التحويل المحسوبة من الاستهلاك المعروف والخسائر من المدخلات 16.538 ألف طن، بينما بلغت خسارة النقل والتوزيع 3.818 ألف طن، واستهلاك محطة الطاقة الخاصة كان 576 ألف طن.

كما أشار إلى أن إجمالى المدخلات من البترول والغاز الطبيعى والمنتجات البترولية والكهرباء قد بلغ 32.620 مليون طن، حيث تم طرح المنتجات لغير أغراض الطاقة ذات القيمة الحرارية البالغة 2.186 ألف طن مكافئ نفط كمدخل لتحويل المنتجات البترولية، كما بلغ إنتاج كامل منتجات الطاقة من المصفاة والمجمعات البتركيماوية 26.617 ألف طن مكافئ نفط.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن إجمالي إمدادات الطاقة بلغ 92.3 مليون طن مكافئ نفط، وكان الغاز الطبيعى الأكبر فى المنتجات بنسبة 58.1%، ويليه فى المرتبة الثانية زيت النفط الخام والمنتجات البترولية بنسبة 35.3%، بينما بلغت المنتجات الأخرى نسبة 6.6%.