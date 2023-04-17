قطع المياه في مناطق عدة بطريق الساحل الشمالي

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن قطع المياه عن عدة مناطق بطريق الساحل الشمالي غرب الإسكندرية، بدءً من فجر غدًا الثلاثاء، بسبب تنفيذ أعمال صيانة بمشروعات الطرق مما يستوجب نقل الخط الناقل للمياه قطر 1000مم المغذي للساحل الشمالي.

واوضحت شركة مياه الشرب، في بيان لها اليوم، أن في إطار مشروعات توسعة الطرق فإنه سوف يتم ترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1000مم المغذي للساحل الشمالي، منا سيؤدي لضعف وانقطاع المياه عن بعض المناطق.

وتابع البيان أن المناطق التي ستشهد ضعف وانقطاع في المياه هي من الكيلو 36حتب الكيلو 62 طريق الإسكندرية مطروح، محطة رافع الحمام، وذلك بدءً من فجر الثلاثاء 18 إبريل الجاري، على أن المياه بالضغوط الطبيعية فور انتهاء أعمال الصيانة.

وأهابت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه لحين الانتهاء من أعمال الترحيل، والاتصال على الخط الساخن 125 لطلب سيارات المياه.