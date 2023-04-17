الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الوكالة الدولية للطاقة: ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لـ1.6% خلال 2023

الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة

أظهرت أحدث تقرير لإحصاءات الكهرباء الشهرية لوكالة الطاقة الدولية بما في ذلك بيانات يناير 2023  أنه بالنسبة لإجمالي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغ إجمالي صافي إنتاج الكهرباء 941.9 تيرا وات ساعة في يناير 2023 ، بانخفاض 5.9٪ على أساس سنوي مقارنة بشهر يناير 2022. 

وأوضح التقرير أنه هناك ارتفاع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 1.6٪ على أساس سنوي إلى 313.4 تيراوات ساعة في يناير 2023 ، وأنه لا يمكن لهذا النمو أن يعوض الاتجاه السلبي الذي شهده الوقود الأحفوري، والذي بلغ خسارة 56.8 تيراواط ساعة (-10.9٪ مقارنة بالعام 2022).

كما انخفض إنتاج الكهرباء من الفحم بنسبة -16.4٪ على أساس سنوي أو 34.1 تيرا وات ساعة، بينما زاد إنتاج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في آسيا بشكل طفيف (+ 0.9٪ على أساس سنوي).

 

كما شهد انخفاض في إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي بنسبة 5.5٪ على أساس سنوي أو 15.6 تيراواط ساعة ، مع كون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا هي المساهم الرئيسي في هذا الانخفاض.

كما انخفض إنتاج الكهرباء النووية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 4.3٪ على أساس سنوي أو 7.3 تيراواط ساعة في يناير 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الإنتاج النووي في منطقة أوروبا التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (-10.0٪ على أساس سنوي أو 6.7 تيرا وات ساعة).

الطاقة الوكالة الدولية الكهرباء ارتفاع

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