رفع 1000 طن مخلفات صلبة و800 طن مخلفات بلدية بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار اعمال الحملة المكبرة لتحسين مستوى النظافة بنطاق المنطقة المركزية، في كل من شرق وغرب ومركز المنصورة من خلال رفع تراكمات المخلفات الصلبة وتراكمات المخلفات البلدية وتشغيل المكنسيات بالتنسيق مع جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وشملت الحملة مدينة المنصوره بالكامل وتم خلالها كسح تجمعات مياه أمطار حول مستشفى الدولي أمام المدرسة الإلكترونية، كما تم كسح تجمعات مياه صرف صحي بمنطقه الطيب بالمجزر، كما تم رفع مخلفات صلبة من على سور مقابر العيسوي ومقابر الإخوة الأقباط وشارع محمود شاهين ومنطقة المطاحن بسندوب وبمنطقة الرشاح وخلف مساكن الميناء كما تم رفع ناتج تطهير ترعه ميت الصارم بنطاق مركز المنصورة.

كما تم تهذيب الحشائش والنجيل بالجزر الوسطي بشارع الجيش وحديثه شجره الدر والحدائق العامه بشارع الجمهوريه وحديقه عروس النيل كما تم زراعه عدد 300شجره مثمره بحديقه مركز التحكم والقيادة ضمن مبادره 100 مليون شجره، كما تم تشغيل المكنسيات في شارع عبد السلام عارف و الجيش والجمهورية والطريق السريع و المشايه و اعمال دهانات الجزر الوسطي بشارع بورسعيد بطول 100متر بدايه من شارع الجمهوريه.

وقال "مختار"، إن الحملة يشارك فيها عدد 19 مركز ومدينة وحي علي مستوي المحافظة من خلال 110 معدة تابعة لجهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والوحدات المحلية المشاركة باشراف ومتابعة نواب رؤساء المراكز والمدن والاحياء، واشار "مختار"ان تنفيذ هذه الحملة يأتي تفعيلا لخطة المحافظة التي تستهدف رفع التراكمات بأنحاء المنطقة المركزية بمناسبة الأعياد.



ومن جانبه، قال محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، إنه تم رفع 1000 طن مخلفات صلبة و800 طن مخلفات بلدية و50 طن اتربه من انحاء المنطقة المركزية والحملة مستمرة حتي الثلاثاء القادم مضيفا ان الحملة تشارك بها معدات نظافه ما بين حفار ومكانس وسيارات نقل قلاب حمولة ما بين 20 و10 و5 أطنان تابعين لجهاز النظافة وللوحدات المحلية المشاركة في الحملة.