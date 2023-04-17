تفاصيل مشروع تطوير ورفع كفاءة مينائى السخنة والدخيلة

تعمل الدولة على قدم وساق لسرعة إنهاء مشروعات تطوير ورفع كفاءة الموانيء المصرية وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تعود بالنفع على الدولة، وعلى رأس تلك المشروعات تطوير ورفع كفاءة مينائى السخنة والدخيلة، وذلك بالتعاون مع الدولة الأجنبية.

وتسلط الدستور الضوء على ما سيتم فى مينائي الدخيلة والسخنة، وذلك فى إطار حرص الدولة على أن تصبح مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، حيث تم توقيع عقدين هامين، سيساهمان بشكل كبير فى تحقيق ما تسعي له الدولة من وصول مينائي الدخيلة والسخنة ضمن اكبر المراكز اللوجيستية فى العالم العربي.

النقل: تطوير ميناء السخنة يتم وفقا لمعايير الجودة العالمية

وقال مصدر خاص فى قطاع النقل البحري، إن مشروع تطوير ميناء السخنة يتم وفقا لمعايير الجودة العالمية حيث يتم الإشراف على كافة الأعمال التي تتم فى الميناء وذلك لينافس الموانيء العالمية، ويساعد بصورة كبيرة فى زيادة الفرص الاستثمارية.

النقل: الالتزام بالجدول الزمني المخصص لإنهاء مشروع ميناء الدخيلة والسخنة

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة للدستور، إن هناك اهتمام كبير بالمشروع وبالجدول الزمني المخطط له، فلا مجال لتأخير المشروع،لافتا إلي أنه سيكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا،ويسهم في زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.

النقل: تكامل بين مشروعات النقل لزيادة العائد الاستثماري

وأوضح المصدر، إنه يتم تنفيذ عدد من مشروعات السكك الحديدية، فى الوقت الحالى التي ستساعد على التكامل بين الموانيء فى نقل البضائع ليصبح لدينا منظومة متكاملة لنقل البضائع، وهو ما سيساعد في جذب مزيد من الاستثمارات خاصة فى ظل ما تقوم به الدولة فىالوقت الحالى من توفير مزيد من مشاركة القطاع الخاص فى مشروعتها وذلك لزيادة العائد الاستثماري الى جانب ذلك زيادة فرص العمل للشباب، كما سيخدم ايضا على مشروعي مينائي الدخيلة والسخنة مشروع القطار السريع.

وأضاف المصدر، إن توقيع عقد مع عقدي تحالف "هاتشيسون بورتس" والخطوط الملاحية العالمية COSCO - CMA – MSC، يتمثل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من المقرر أن يضخها التحالف بمحطتي الحاويات بميناء السخنة والدخيلة تقدر بقيمة 1.6 ملياردولار، يعتبر مكسب كبير لنا، وتتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الحاويات ضمن المحور اللوجيستي السخنة / الدخيلة؛ حيث ستقوم تلك المحطات بإضافة طاقة استيعابية لكل الموانئ المصرية تقدر بـ ( ٥ ملايين حاوية مكافئة / سنوياً ) وهو ما يمثل زيادة بمقدار ما يقرب من ٥٠ ٪ من قدرة التداول لجميع الموانئ المصرية لتداول الحاويات ويمثل زيادة بمقدار ١٠٠ ٪ تقريباً من قدرة موانئ الاستيراد والتصدير المصرية، وبالتالي عودة مصر للريادة في مجال النقل البحري.

النقل: توقيع عقد هاتشيسون بورتس" والخطوط الملاحية العالمية COSCO - CMA – MSC يعتبر مكسب كبير للدولة

وتابع المصدر، إن توقيع هذا العقد يعتبر مكسب كبير للدولة، وذلك لانه مثل هذا العقد يضمن تنفيذ المشروع بجودة عالمية، إلى جانب ذلك يساعد بصورة كبيرة في زيادة الاستفادة من باقي مشروعات الدولة، حيث أن تلك المشاريع مع المشروعات التي تنفذها الدولة سواء من طرقوكباري ومدن جديدة تعتبر منظومة جديدة متكاملة تصب في مصلحة المواطن المصري، وتساعد في بناء دولة جديدة بمواصفات عالمية حيث أن مشروعات الدولة الجديدة التي تتم فى الوقت الحالى تعتبر بمثابة حجر أساس نحو حياة مختلفة، والعمل فى كافة المشروعات في آن واحد يساعد في تحقيق مزيد من الرخاء، فالدولة المصرية بتوقيع مثل تلك العقود مع الدول الاجنبية تثبت للعالم كله أنها قادرة على استيعاب المشروعات الضخمة وبالتالى القدرة على التصدير، فمثل تلك المشروعات كانت من المفترض ان تتم منذ أكثر من ٢٠ عاما لنكون قادرين على المنافسة ولكننا بعد كل تلك السنوات قادرين على التنفيذ برغم مما يحدث فى باقي العالم.

واستكمل المصدر حديثه، قائلا:" إن الدولة تعمل على استكمال المشروعات الضخمة بمجال النقل البحري، من خلال وجود الموانيء الجافة ايضا والمناطق اللوجيستية وذلك على البحر الأحمر والبحر المتوسط، وهو ما سيساعد مصر في خدمة حركة الترانزيت والاستيراد والتصديربين الشرق والغرب.