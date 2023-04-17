الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بدء تدريبات دفاع صاروخى بالبحر الشرقى بين واشنطن وسول وطوكيو

سلاح البحرية الكوري
سلاح البحرية الكوري

أعلن سلاح البحرية الكوري الجنوبي، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بدأت تدريبات دفاع صاروخي ثلاثية الأطراف في المياه الدولية بالبحر الشرقي، اليوم الإثنين؛ وذلك في ظل الجهود المكثفة لتعزيز الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية.

وأفاد سلاح البحرية الكوري الجنوبي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - بأن التدريبات شملت 3 مدمرات مجهزة بنظام "إيجيس"؛ وهى مدمرة "يولغوك يي يي" الكورية الجنوبية، ومدمرة "يو إس إس بين فولد" الأمريكية، ومدمرة "أتاجو" التابعة لقوات الدفاع البحري اليابانية.

وركزت التدريبات على ممارسة الإجراءات لاكتشاف وتتبع هدف صاروخ باليستي يحاكى بالكمبيوتر وتبادل المعلومات ذات الصلة.

ونقل عن مسئول في سلاح البحرية قوله: "إن هذه التدريبات كانت فرصة لتعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ضد التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة من قبل كوريا الشمالية وتعزيز قدرات بحريتنا للتعامل مع إطلاق الصواريخ الباليستية".

وكانت آخر تدريبات الصاروخ الدفاعي ثلاثية الأطراف في فبراير. وتقوم الدول الثلاث بتعزيز التنسيق الأمني في أعقاب الأعمال الاستفزازية لبيونج يانج مثل إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب يوم الخميس الماضي.

واتفقت الدول الثلاث على إجراء مناورات دفاع صاروخي ومضادة للغواصات على أساس دوري لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية خلال محادثات الدفاع رفيعة المستوى، المسماة بـ"محادثات الدفاع الثلاثية"، في واشنطن الأسبوع الماضي.

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