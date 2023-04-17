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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حقيقى وإهداء لكل أرملة".. خالد دياب يتحدث عن مسلسل "تحت الوصاية"

تحت الوصاية
تحت الوصاية

تحدث خالد دياب مؤلف مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكى، عن أحداث المسلسل الذي يعرض فى النصف الثاني من رمضان.

وقال خالد دياب عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "مسلسل تحت الوصاية مستوحي من أحداث حقيقية لأرامل مقربين بدل ما أهل الزوج يمدوا إيدهم ويساعدوهم بعد ما اتوفي السند لأ وقفوا ضدهم وخلو حياتهم سودا بالمعني الحرفي".

وأضاف: «مسلسل تحت الوصاية إهداء لكل أرملة تعاني في ظل قانون يأتمن الأم على أرواح أطفالها ولا يأتمنها على أموالهم».

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل تحت الوصاية العديد من الأحداث، وهو مسلسل يعرض في النصف الثاني من رمضان بطولة الفنانة منى زكي ويذاع على قناة "دي إم سي" في الساعة الثامنة مساء.

شهدت الحلقة مشادة كلامية بين منى زكي وابنها ياسين بسبب عدم اهتمامه بفرح، وقال لها نصًا: "أنا بكرهك مش عايز أعيش معاكي".

وخلال أحداث الحلقة هرب ياسين من أمه وحاول الذهاب إلى محافظة الإسكندرية عند أهل والده المتوفى ولكن قبل أن يذهب لهم، لحق به زوج خالته مها نصار التى تقوم بدور سناء، وقرر أن يعيد ياسين إلى والدته منى زكى التى هربت من أهل زوجها حتى تهرب من الوصاية عليها وعلى أولادها منهم بعد وفاة زوجها.

 

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